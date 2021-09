Il teatro Marrucino riparte con la Traviata e la magia di Oren

Venerdì 24 Settembre 2021, 20:28

Sarà la Traviata di Giuseppe Verdi, con la "magica bacchetta" dell'israeliano Daniel Oren (in foto) che dirigerà l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, a inaugurare il prossimo 8 ottobre la stagione della Lirica del Teatro Marrucino di Chieti che riaprirà al pubblico con un nuovo allestimento che lo ha reso più tecnologico, ma anche più accessibile, soprattutto ai disabili. Lo spettacolo, per la regia di Riccardo Canessa, con il Coro del Marrucino guidato dal maestro Cristian Starinieri, in replica il 10 ottobre, è uno dei tre nel cartellone della Lirica del teatro teatino: gli altri sono «L’elisir d’amore» di Gaetano Donizetti, 12 e 14 novembre con la regia del maestro Aldo Tarabella e la direzione musicale di Patrick Murray, e l’opera tango «Maria de Buenos Aires» di Astor Piazzolla, il 12 dicembre sotto la direzione di Jacopo Rivani, opera coprodotta con la Fondazione Ravenna Manifestazioni, la Fondazione del teatro comunale di Ferrara e la Fondazione del teatro di Pisa. Per La Traviata i biglietti saranno in vendita al botteghino del Marrucino dal 28 settembre: ad oggi la capienza del teatro, causa norme anti Covid, è del 50% ,dunque i biglietti in vendita sono 220 e non sono stati previsti abbonamenti.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Teatro Marrucino, l'Opera in scena a porte chiuse: streaming... ABRUZZO Sepulveda: maratona di letture al Marrucino di Chieti: in 371 da...

«Sarà una stagione lirica grandiosa - ha detto Ettore Pellegrino, direttore artistico del Marrucino presentando il cartellone insieme al sindaco di Chieti Diego Ferrara, al vice sindaco Paolo De Cesare e al presidente del Cda del teatro, Giustino Angeloni - Abbiamo la presenza di un direttore che non è mai stato in questo teatro che si chiama Oren e ha girato tutto il mondo, Traviata è un titolo che parla da sé».