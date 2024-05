Mercoledì 29 Maggio 2024, 05:00

L’ESTATE POVERA

Inizia a produrre effetti la chiusura del teatro d’Annunzio sulla programmazione della stagione estiva. Gli spettacoli e i concerti annunciati in primavera sul bel palco del teatro per il mese di agosto faticano ora trovare posto nelle varie cornici estive tra i cartelloni che, proprio in questi giorni, si vanno definendo. Finisce così che, senza una location adatta e con una manciata risicata di date disponibili, molti di quei concerti da tempo annunciati al d’Annunzio si vedano costretti a ripiegare nella stagione autunnale. È il caso di Massimo Ranieri con il tour “Tutti i sogni ancora in volo”, atteso per il 10 agosto a Pescara. Ieri l’annuncio che, per inadeguatezza logistica, l’artista rimanda tutto al 2 dicembre, al teatro Massimo: scelta obbligata da spazi e i agenda della organizzazione Besteventi. Sfratto deciso anche per il concerto di Cristiano De André, inizialmente atteso il 3 agosto sempre al d’Annunzio: «Per questo show stiamo chiudendo proprio in questi giorni il contratto per la data e la location che a breve comunicheremo – precisa Paolo Basile della Besteventi – cercando il più possibile di tenerlo all’interno del piano estate».

LE REAZIONI

Disagi non pochi, quindi, se si tiene conto della vendita dei biglietti ed abbonamenti previsti, ora da resettare sulle piattaforme online come Ciatotickets e TicketOne. Non solo, ma anche per gli operatori, le agenzie di distribuzione, gli artisti stessi e tutta la filiera di maestranze professionali che il settore teatro crea con il suo indotto nella città e dintorni. Voltando ormai pagina e dimenticando le presenze che poteva fare quel teatro con quel numero di posti e dopo aver recuperato in calcio d’angolo Funambolika e il Pescara jazz con proposte calibrate su misura per il Marina e il teatro Massimo, si contano così i primi feriti di questa situazione precaria con la bella stagione alle porte.

«Manca il fulcro dell’estate pescarese, il simbolo istituzionale della nostra cultura. – commenta Carla Tiboni presidente dei Premi Flaiano. Ci adegueremo alla cornice di piazza Salotto che non è nuova ai Premi, ma con un’organizzazione, una sistemazione del pubblico ed un piano sicurezza più complessi, ma comunque fattibili. Difficile nascondere la malinconia, sapendo anche che esistono altri spazi, come il teatro Michetti, a cui mancano davvero piccoli interventi per completarne la ristrutturazione e restituirlo alla cittadinanza. Questo atto incompiuto resta ancora un mistero». Malinconici sono anche gli umori di Fabrizio Iezzi del multisala Arca di Spoltore, nell’annunciare: «Niente “Cinema sotto le stelle” per quest’anno in agosto». La rassegna delle migliori pellicole dell’anno riproposte gratuitamente o con prezzi bassi è un’altra delle manifestazioni estive che accusa, forse più di tutte le altre, di questa chiusura. «Non avendo una location simile al d’Annunzio per ospitare le proiezioni capaci di superare i 1000 spettatori, come si registrava negli ultimi anni, preferisco aspettare confidando nella nuova amministrazione, nella speranza che possa farsi carico della situazione e attivarsi per far restituire alla città il suo teatro, più bello di prima». Di questo e di molto altro si parlerà questa mattina in una conferenza stampa indetta della coalizione di Carlo Costantini davanti al d’Annunzio alle 11.30. Restano tuttavia l'arena del porto turistico che oltre al festival jazz e allo Zoo music fest accoglierà il ritorno di Fiorella Mannoia il 19 agosto, lo stadio Cornacchia con Zucchero il 2 luglio e altri big con un'estate ancora tutta da scoprire.

