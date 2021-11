Tsa, la nuova stagione nel segno di Gigi Proietti

L'AQUILA - «Voglio dedicare questa nuova stagione a Gigi Proietti, scomparso un anno fa, e che è stato anche direttore del Tsa». È stato ieri il pensiero del direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo Giorgio Pasotti, nel presentare la sua prima organizzazione degli spettacoli per l'ente teatrale. «Una stagione che probabilmente sarebbe piaciuta a Proietti- ha aggiunto Pasotti - perché rispetta i suoi canoni».

Dieci spettacoli, di cui 7 sono di produzione del Tsa, che spazia dai classici, come l'Amleto (12-13 aprile 2022, interpretato da Pasotti), al teatro di narrazione, con Fontamara (17-18 marzo 2022), fino alla satira di Valerio Lundini con Mansplaining spiegato a mia figlia (18-19 gennaio 2022). Da non dimenticare Lino Guanciale in Itaca (12 maggio 2022), la coppia Luca Argentero ed Edordo Leo, con È questa la vita che sognavo da bambino? (31 marzo 2022), di nuovo Pasotti, con la regia di Alessando Gasmmann, Racconti Disumani (da Kafka, il 10 e 11 febbraio 2022). L'inaugurazione con Gerico innocenza rosa, con Valeria Solarino (23 e 24 novembre).



All'illustrazione degli spettacoli hanno partecipato il sindaco Pierluigi Biondi e il presidente della Regione Marco Marsilio, visto che Comune e Regione sono i soci fondatori. «Finalmente si torna a guardare al futuro con ottimismo- ha detto Marsilio-. È stato un periodo molto difficile: la pandemia ha maggiormente colpito le maestranze che sono dietro le quinte e che sono la base del teatro. Da sempre il teatro fa parte della vita sociale, è un momento di incontro e di confronto. Devo ringraziare il presidente Buttafuoco e Pasotti per il grande lavoro che portano avanti».

Biondi ha aggiunto: «L'Aquila è stata sempre un esempio per l'Italia: da noi la cultura non si è mai fermata. Abbiamo affrontato la sfida della cultura così come tutte le altre sfide importanti per la nostra comunità. Inoltre per una volta abbiamo un presidente e un direttore del Tsa che sono spesso in città a lavorare e non abbiamo soltanto delle figurine in questi ruoli».



Per impegni di lavoro, il presidente Buttafuoco è intervenuto on line: «Devo dire un grazie a tutti i componenti del Tsa che danno sempre tutto per portare avanti la cultura. Un plauso alla città che ci è vicina. Intanto chiedo se si possano anticipare i lavori di restauro del Teatro San Filippo e del Teatro Comunale, per avere spazi importanti per i nostri spettacoli».

Pasotti poi ha ricordato che «quello che stiamo annunciando non è semplicemente la stagione del Tsa ma una rinascita vera che passa attraverso la cultura, come trampolino di lancio verso una ripresa totale, verso una vita normale. Devo ringraziare Biondi e Marsilio che hanno supportato il Tsa, ma mi hanno lasciato fare liberamente le mie scelte. È importante il teatro, perché è unico e c'è il contatto degli spettatori con gli attori. Sono orgoglioso che diverse regioni hanno copiato il nostro progetto durante la pandemia, per far lavorare le persone che sono dietro le quinte».

Gli abbonamenti si possono acquistare dalle ore 10 di oggi, solo al botteghino online sul circuito I-Ticket al quale si potrà accedere dalla sezione dedicata al Tsa, www.teatrostabile.abruzzo.it. Per informazioni si può telefonare ai numeri 0862410956 e 3485247096, dal lunedì al venerdì (orari 10.30-13.30 e 14.30-17). Il costo è di 145 euro (ridotto 100), mentre il biglietto di ciascun spettacolo è di 18 euro (ridotto 13).