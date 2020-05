​Teatro, da Quarta e Cristicchi un omaggio a Celestino V

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In programma un omaggio alil 19 maggio, giorno in cui si celebra la ricorrenza dei 724 anni della sua scomparsa nellaquesto il titolo della cerimonia che si terrà martedì prossimo alle 17:30 nelladell’Aquila. Prodotto dalè incentrata sul testo scritto dal direttore dello stesso Tsa,(che lo interpreterà), insieme conLa parte musicale è affidata al violinista, già protagonista nella scorsa edizione dellaquando ha accompagnato«Si tratta di un appuntamento di valore assoluto per una serie di motivi - ha commentato il sindaco(nella foto con il presidente del Tsa,Innanzitutto perché cade il giorno dopo la riapertura delle chiese in Italia per le funzioni liturgiche, nell’ambito della fase due dell’emergenza coronavirus e a seguito del protocollo sottoscritto tra ile poi perché va inteso come la celebrazione sia del Pontefice Santo che ha promulgato lacon cui venne istituito il primo Giubileo della storia (a dicembre la Festa della Perdonanza è stata riconosciuta patrimonio immateriale Unesco), peraltro compatrono dell’Aquila, sia del recente riconoscimento della Commissione dell’Unione Europea e di Europa nostra per il restauro della Basilica di Collemaggio».