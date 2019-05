Tatuaggi senza controllo sanitario, scoperto operatore abusivo. Cercava i clienti sui social

Senza il necessario parere igienico sanitario, aveva avviato nella sua abitazione un laboratorio per tatuaggi e pubblicizzava l'attività sui social network, ma è stato scoperto dai Carabinieri del Nas di Pescara, che lo hanno segnalato all'autorità sanitaria, cioè il sindaco del comune in

cui risiede, ai fini dello stop al laboratorio abusivo. Si tratta di un uomo residente in un paese del Chietino. I controlli che hanno portato a scoprire le irregolarità sono stati avviati proprio attraverso il monitoraggio dei social network, dove l'uomo pubblicizzava, attraverso le fotografie, le

sue opere. I controlli sul settore dei tatuaggi avevano già portato nei mesi scorsi ad individuare altri due casi di illegalità, a Pescara e nel Vastese.