Tasse e ricostruzione: chiesto incontro urgente al Governo altrimenti sarà mobilitazione

L'AQUILA - Alzare il tono della protesta con l’invio di una lettera all’esecutivo nazionale sottoscritta da tutti i presenti al tavolo istituzionale e di partneriato convocato dal presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli per rappresentare ancora una volta al Governo le questioni irrisolte legate alla ricostruzione della città e alla restituzione delle tasse sospese e per chiedere un incontro urgente. L’iniziativa viene fuori dopo un vertice in Regione a cui hanno preso parte gli ordini professionali, le associazioni di categoria, l’Ance, il titolare di Usra e Usrc, i sindacati, il coordinatore dei sindaci del cratere e la deputata Stefania Pezzopane.Questo mentre Confcommercio, al termine dell’incontro, ha diramato una nota ufficiale a firma del presidente Donatelli e del direttore Cioni in cui si annuncia lo stato di mobilitazione delle categorie del commercio, del turismo e dei servizi di cui si darà comunicazione anche al Prefetto. << Chiediamo un incontro urgente, se non ci sarà concesso sarà mobilitazione, come abbiamo sempre fatto - afferma perentorio Lolli - a parte alcune questioni come i soldi del Cipe che arrivano per il resto siamo all’anno zero. Dopo quattro mesi non abbiamo un referente politico, chiediamo proroghe immediate per gli uffici così come vogliamo che sia affrontata di petto la vicenda delle tasse >>.Il rischio serio è che da martedì si blocchino gli uffici della ricostruzione. Il 30 Ottobre scade l’incarico del titolare della struttura tecnica di missione Marchesi ma anche quello di Fabrizi che ha la direzione dell’Usra e ad interim dell’Usrc. Le questioni irrisolte però sono anche altre: il riconoscimento dei fondi straordinari al Comune dell’Aquila e a quelli del cratere per le maggiori spese e le minori entrate coperte ogni anno dal Governo oppure la vicenda della restituzione delle tasse sospese dopo il sisma. << Qualche segnale positivo c’è stato - afferma il sindaco Biondi - come le due delibere Cipe da 25,2 milioni di euro in totale a sostegno del Comune e dei territori colpiti dal sisma oppure l’emendamento che risolve il problema del personale ma ci sono partite aperte che vanno gestite con attenzione. Il problema della governance - ribadisce - va risolto. Il futuro della struttura tecnica di missione e degli uffici speciali è essenziale per la ricostruzione, chiediamo continuità perché la filiera non va bloccata. Attraverso questo documento - conclude - rinnoveremo l’appello per avere una interlocuzione più diretta col territorio e porremo temi centrali come l’equilibrio di bilancio del Comune o la questione delle tasse >>. Per il presidente dell’Ance Adolfo Cicchetti c’è la necessità di dare una accelerazione all’architettura della governance perché va evitata la paralisi che si determinerebbe in caso contrario con riverberi non solo sulla categoria dei costruttori ma su tutta la filiera e l’indotto legato alla ricostruzione. Anche per Ezio Rainaldi di Confindustria l’attenzione deve essere mantenuta alta e il documento è assolutamente condiviso ma da lui un appello all’unità, a superare cioè i colori politici per una battaglia che deve essere comune e per la città tutta. Polemica a distanza della deputata Stefania Pezzopane con il sottosegretario Gianluca Vacca. << Avrebbe dovuto convocare lui il tavolo visto che detiene un pezzetto di delega della ricostruzione invece siamo senza referente. L’Aquila è abbandonata da mesi. Nel decreto Genova - ricorda - hanno bocciato un mio emendamento sulle tasse. Questo è un gravissimo segno di disimpegno da parte del Governo nei confronti della città >>.