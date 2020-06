© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva sino in Abruzzo, coinvolgendo Pescara e la provincia di Chieti, l'inchiesta dellasu presunte tangenti erelativi alle forniture per le metropolitane del capoluogo lombardo, che ieri ha portato all'arresto di 13 persone, 12 in carcere e una ai domiciliari. Al centro delle indagini, condotte dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della, otto appalti da 150 milioni di euro. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, corruzione, turbativa d’asta, peculato, abuso d’ufficio. In totale, 30 persone e otto società indagate.Fra gli indagati, figura unil quale lavorava per una ditta di San Giovanni Teatino. La ditta è fra le società iscritte nel registro degli indagati in virtù della legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nella giornata di ieri, sono state tutte oggetto di perquisizioni. Su mandato degli, una perquisizione è stata effettuata anche nei confronti del 63enne, che nell'azienda teatina svolgeva un ruolo tecnico. L'indagine ha riguardato appalti da ottobre 2018 a luglio 2019.