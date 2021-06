Tamponata da un furgone, investe il nonno: l'uomo gravissimo

Tamponata, ha travolto, con l'auto, il nonno che l'attendeva. L'insolito incidente si è verificato ieri pomeriggio in contrada Fattore a Santa Maria Imbaro (Ch). Una donna, alla guida di una vettura, è arrivata a casa del nonno, di 71 anni, che l'aspettava, fuori casa, vicino ad alcuni bidoni della spazzatura. Lei ha azionato l'indicatore di direzione per svoltare, dalla strada principale, verso destra e raggiungere l'abitazione. Ma, durante la manovra, che naturalmente l'ha costretta a rallentare, un furgone, che la seguiva e il cui conducente non si è accorto della freccia, è piombato contro la macchina. Questa, nell'impatto, è stata scaraventata in avanti ed ha falciato l'anziano.

Il malcapitato è ora ricoverato, in prognosi riservata, all'ospedale di Pescara, dove è stato portato con l'elicottero del 118. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri della compagnia di Ortona. Ma non è stato l'unico incidente accaduto nelle scorse ore nella zona frentana.