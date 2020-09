Moto tampona auto: grave ex maresciallo della finanza

Tamponamento moto contro auto sulla statale 150 nei pressi del bivio di Canzano verso le 15.40 di ieri pomeriggio: gravissimo P.N., 60 anni, maresciallo della finanza in pensione.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, diretta dal comandante provinciale Nadia Carletti e coordinata dal sostituto commissario Antonio Bernardi, l’ex finanziare, in sella alla sua Kawasaki di grossa cilindrata ha tamponato un pick-up Mitsubishi. A prestare i primi soccorsi è stato un altro motociclista. Nel frattempo un automobilista di passaggio ha allertato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza medicalizzata che dopo aver stabilizzato il motociclista lo ha trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo dove è stat diagnosticato un grave politrauma. © RIPRODUZIONE RISERVATA