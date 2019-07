Tampona un’auto che poi si schianta in una scarpata: grave

Incidente ieri sera intorno alle 20:30 sulla statale 80 di San Nicolò (Teramo). Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Toyota Auris, condotta da un uomo di circa 40 anni e una BMW X3, guidata da un uomo di 58 anni.



Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Toyota abbia tamponato la BMW facendola terminare fuori strada lungo una scarpata dove si è ribaltata su un fianco. Il conducente dell’auto ha riportato traumi che hanno reso necessario il suo ricovero presso l’ospedale di Teramo, dove è stato trasferito con un’autoambulanza medicalizzata del 118. E’ grave, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.



I vigili del fuoco del comando di Teramo hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e a rimettere in strada la BMW con l’impiego dell’autogru in dotazione. Sul posto anche i carabinieri per fare tutti i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA