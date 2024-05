Venerdì 31 Maggio 2024, 07:00

Alla luce del sole, un tunisino ben integrato con la propria famiglia nella piccola comunità di Fresagrandinaria, in casa, sostenitore della Jihad, con rapporti di amicizia anche con Lassoued Abdessalam, autore dell’attentato terroristico a Bruxelles il 23 ottobre scorso. Attende ora la convalida del suo arresto Taha Boucetta, tunisino di 39 anni, arrestato l’altro ieri dai carabinieri del Ros dell’Aquila, su disposizione della Dda del capoluogo di regione, per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e istigazione a delinquere aggravata.

Le frasi nel mirino

Una decina di casi sono finiti sotto la lente di ingrandimento degli investigatori tra foto e messaggi inneggianti la jihad pubblicati sui social. Si comincia a settembre del 2022, quando, attraverso il proprio profilo Facebook, il 39enne ha pubblicato un post con l’immagine di un militare in divisa mimetica e fucile d’assalto, con il volto mascherato e di fronte a un blindato, nell’atto di indicare verso l’alto con l’indice della mano, tipica gestualità utilizzata da Al Qaeda e Stato Islamico, insieme al commento: “Allah è con noi e, oltre a Lui, non abbiamo bisogno di nessuno”. A seguire, più recentemente, l’elogio alla rappresaglia del 7 ottobre contro gli israeliani: “Il supporto viene da Allah e la vittoria è vicina, (Oh profeta Maometto) notizia i credenti”. Frase accompagnata da un’immagine di un pugno alzato con la bandiera palestinese al polso e la scritta in arabo “Palestina” in basso, parzialmente coperta dal vessillo italiano, per dimostrare di risiedere in Italia.

La strage

In riferimento sempre alla morte il 7 ottobre di oltre mille civili, il 39enne ha pubblicato un video con tre ragazzi nell’atto di bruciare la bandiera dello Stato d’Israele, insieme al commento: “Giorno disgraziato per lo Shalom oggi”, e con una canzone utilizzata per inneggiare il martirio. A seguire, l’8 ottobre, la pubblicazione del post di un politico omanita che ricordava l’impegno di 12mila “volontari” tunisini, nel 1948, partiti per il jihad contro il nascente Stato d’Israele. Si arriva a febbraio di quest’anno con la pubblicazione sempre su Facebook di frasi come: “O Signore, il popolo di Gaza è in difficoltà, chi può se non te, o Signore, muovi l’esercito del cielo”. Nelle pubblicazioni spazio alle immagini di una pistola e un fucile d’assalto. Infine sono stati trovati link con all’interno copioso materiale di propaganda jihadista, con video realizzati dal centro di propaganda online dello Stato Islamico.