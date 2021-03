Un giovane di Tagliacozzo (L'Aquila) è stato colpito all’occhio dallo sparo di una pistola a gas: ora si trova ricoverato all’ospedale e rischia di perdere l’occhio. È successo l’altra sera in un’abitazione di Villa San Sebastiano e secondo una primissima ricostruzione, il ragazzo si trovava in casa insieme ad alcuni amici, quando per cause in corso di accertamento, è partito un colpo che ha colpito il giovane all’occhio.

Immediatamente il ragazzo è stato accompagnato da un amico in ospedale. Non rischia la vita ma i medici stanno cercando di evitare che il giovane perda l’uso dell’occhio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che ora dovranno ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. La pistola usata è una copia della Walther P99 il cui caricatore può contenere fino a 15 proiettili calibro 4,5 che possono fare anche molto male: a dieci metri il pallino può forare senza fatica un vetro spesso 5 millimetri. Un episodio grave che mette in evidenza, ancora una volta, alcuni comportamenti scorretti di adolescenti.

