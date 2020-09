Allarme furti, svaligiato bar pizzeria: rubati soldi, liquori e sigarette

Svaligiato il locale bar-pizzeria di Villa San Sebastiano di Tagliacozzo. I ladri hanno forzato una finestra laterale e una volta dentro hanno rubato sigarette, liquori e soldi dalla cassa. E’ stato il proprietario, al momento dell’apertura, a scoprire il furto e ha chiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che hanno effettuati i sopralluoghi di legge. I militari hanno anche acquisito le immagini di una telecamera posta nelle vicinanze per individuare i malviventi.



Sul vicenda interviene anche il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio: «A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, anche per gli antichi legami di rispetto ed amicizia, esprimo la solidarietà e condanno fermamente il vile gesto di ladrocinio. Tagliacozzo e il suo territorio comunale sono per lo più un’isola felice rispetto a questi avvenimenti, ma quando poi purtroppo accadono, torna impellente una riflessione sulla nostra sicurezza e sulla pacifica convivenza per la quale comunque la nostra attenzione, unitamente alle forze dell’ordine, è sempre prioritaria».

