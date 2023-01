Frana sui binari: paura sul treno Avezzano-Roma. Nessun ferito

Il treno 4553 Avezzano-Roma dopo la galleria di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila, mentre era in viaggio in direzione di Roma, pressi del tratto sul territorio di Sante Marie, si è imbattuto in una frana finita sui binari, causata dal cattivo tempo di queste ore. Il macchinista ha frenato immediatamente, le carrozze hanno oscillato, nel convoglio c'è stata tanta paura tra i passeggeri, ma fortunatamente al momento non si segnalano feriti. Ora si sono circa venti operai delle Ferrovie dello Stato al lavoro per liberare i binari da sassi, terra e detriti.

L’impatto è stato violento e ha creato paura tra i passeggeri. Il traffico ferroviario è fermo in attesa della rimozione della frana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La circolazione è sospesa dalle 13,50 di oggi. Rallentamento e disagi per i viaggiatori