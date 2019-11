Svaligiata la casa del presidente del Consiglio Comunale Paolo Vasanella

Ladri in casa del presidente del Consiglio comunale di Giulianova Paolo Vasanella. Approfittando del fatto che il presidente era impegnato in Comune e la moglie in ospedale, i malviventi sono saliti al primo piano, hanno forzato una finestra e sono entrati nell’abitazione. Dopo aver rovistato sommariamente in altre stanze si sono recati in camere da letto da dove hanno portato via preziosi in oro ed anche un orologio di valore ma non hanno trovato soldi.



a prima a rientrare il casa è stata la moglie che si è accorta di quanto accaduto notando la finestra aperta e la povera cagnetta che guaiva ed era ancora sotto choc e che indicava, annusando, il tragitto che dovevano aver fatto i malviventi. E’ la seconda volta che la famiglia Vasanella subisce la visita dei ladri. © RIPRODUZIONE RISERVATA