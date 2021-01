Il SuperEnalotto regala un martedì da incorniciare a Sulmona. Nel concorso del 12 gennaio, infatti, nella capitale dei confetti sono stati centrati due "5", ognuno da 14.556,92 euro. Tutte e due le fortunate giocate sono state convalidate presso la tabaccheria D’Amici in viale Costanza 12. Il Jackpot, intanto, continua la sua corsa e nell’estrazione di domani metterà in palio 91,2 milioni. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Abruzzo, riferisce Agipronews, il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.



