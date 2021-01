L’Abruzzo si conferma protagonista, in questo inizio di 2021, al SuperEnalotto. Infatti, dopo la doppietta di “5” a Sulmona di tre giorni fa, ecco arrivare un’altra vincita, stavolta di 37.292,13, nel concorso di giovedì 14 gennaio. La schedina vincente è stata convalidata a L’Aquila presso il bar XX settembre in via XX settembre 145.

Il Jackpot ha toccato quota 92,4 milioni e sarà in palio nel concorso di domani, sabato 16 gennaio. L'ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Abruzzo, riferisce Agipronews, il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.

