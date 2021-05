Suora scompare dall'ospedale, trovata a cinque chilometri di distanza

Ritrovata dai Carabinieri un'anziana suora che si era allontanata dall’ospedale "G. Bernabeo" di Ortona: era in compagnia di altre religiose che all’improvviso l’hanno persa di vista. Tutto è cominciato con la chiamata alla compagnia dei Carabinieri dell' ospedale che segnalava che un’anziana suora, non in perfette condizioni di salute, da oltre un’ora si era allontanata facendo perdere le sue tracce.

Con il coordinamento della Prefettura di Chieti, i Carabinieri hanno fatto convergere nell’area attorno all’ospedale le pattuglie con il supporto della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, della Polizia locale e della protezione civile. L’area attorno all’ospedale è stata suddivisa in zone di intervento e sono state perlustrate tutte le strade presenti fin quando, a distanza di meno di un’ora dalla segnalazione, in località Santa Liberata, quindi a circa 5 chilometri di distanza dal nosocomio, una delle pattuglie dei Carabinieri ha rintracciato la religiosa che camminava a bordo della strada con aria smarrita. La suora è sta cosi riaccompagnata al Bernabeo dove le consorelle l'aspettavano con ansia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA