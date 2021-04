Summer camp Arcobaleno: un grande villaggio di arti e non solo

L'AQUILA Con l'estate alle porte si profila una nuova apertura all'Aquila, un campus di eccellenza sportiva, artistica e di studio dove bambini e ragazzi potranno passare l'estate in assoluta sicurezza, con istruttori, animatori e docenti qualificati per ogni settore; 30mila mq di area recintati di cui 25mila all'aperto e 5mila al coperto. Tutti gli sport e le arti inclusi in un grande villaggio, con tanto divertimento. Il campus è rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 13 anni, suddivisi in tre fasce di età; l’orario giornaliero è predisposto e dosato in modo che bambini e ragazzi possano avere ogni giorno una equilibrata alternanza di sport e attività, compreso lo studio, per l'eventuale svolgimento di compiti scolastici estivi.

«L’organizzazione degli sport, delle arti, dei laboratori, rispecchia perfettamente i gusti, dai più piccoli agli adolescenti; è stato pensato un programma di attività alternativo - è quanto affermato dalla direttrice Ornella Cerroni- se per caso alcuni bambini non volessero partecipare all’attività proposta in quell’ora. E’ per questo motivo - prosegue la direttrice- che saranno sempre coinvolti due tutor per ogni gruppo di bambini/ragazzi in modo da non farli mai rimanere da soli; l'apertura del Campus, - precisa la Cerroni – è prevista subito dopo la chiusura delle scuole e si protrarrà fino alla loro riapertura».

L’open day è previsto per domenica 18 aprile, a partire dalle ore 15 e fino alle 19 si potrà visitare l'area destinata al “Summer Camp” situata presso il complesso sportivo “Arcobaleno” Via Mausonia, 60 all'Aquila. Le iscrizioni sono a numero chiuso per info e prenotazioni: 351.9923621, 393.9895396 comunicazione.campusarcobaleno@gmail.com

Sabrina Giangrande

