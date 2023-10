Insulto sessista alla collega consigliera, l'ex sindaco Di Masci: «Le ho chiesto scusa, ma lei cerca pubblicità»

Cinque anni di polemiche e cause, Bruno Di Masci, ottantuno anni e una lunga carriera politica e amministrativa alle spalle, della querelle avuta con l’ex consigliera comunale Roberta Salvati, non vuole più parlare. È stanco, dice, anche se l’ex sindaco di Sulmona e ex presidente della Provincia non nega la soddisfazione per la sentenza emessa dalla giudice di Pace. «La Salvati ne è uscita con le ossa rotte – dice Di Masci – il giudice ha capito perfettamente, come sostenuto dal mio avvocato, che quell’epiteto era stato detto in un contesto specifico e oltretutto privato. Che aveva insomma un senso politico e solo politico».

Ma perché lei usa questi termini in politica?

«Sono cose che la mia generazione politica ha sempre detto: ho appellato così tante volte anche politici uomini, non ha certo un valore sessista. Pensare che ci sia un senso altro in quel che ho detto è al di fuori di ogni realtà».

La Salvati si dice sconcertata anche perché la sentenza è arrivata da un giudice donna.

«Ridicolo, un giudice è un giudice. Deve essere imparziale e ragionare secondo legge, non per genere e sesso. Sarebbe grave il contrario».

Oggi a mente fredda, dopo tutto quel che è successo, non pensa di doversi scusare comunque?

«Ho già chiesto pubblicamente scusa alla Salvati, sia in una conferenza stampa, sia davanti al giudice. Ma lei non ha accettato le mie scuse e ha avanzato una richiesta di risarcimento di 5mila euro, quando il pubblico ministero aveva chiesto la condanna al pagamento di 600 euro di multa. Forse era meglio che mi condannavano così finiva questa storia».

Sì, perché la Salvati ha già detto di voler andare avanti e di voler fare appello.

«La Salvati non sa di cosa parla, non è certo lei a poter fare appello alla sentenza, semmai il pubblico ministero e la procura. Comunque anche se dovessimo andare al secondo grado, sono sicuro che il giudice riconoscerà il fatto che quell’epiteto era solo una critica politica e non un’offesa. Non certo contro le donne. Era un commento al fatto che in piena crisi politica, lei e la sindaca dimissionaria, avevano pensato bene di andare a fare una missione all’estero in rappresentanza del Comune. Una cosa inopportuna, soprattutto per come sono andate poi le cose. Perché alla fine lei è andata all’opposizione e io ho garantito un governo alla città».

Però la ex consigliera non lascerà così facilmente cadere la cosa, comunque.

«Certo, ci credo. Perché per lei è tutta pubblicità. E ora ne ha bisogno visto che si avvicinano le elezioni regionali alle quali, mi dicono, sarà candidata. L’elettorato l’ha però già bocciata una volta, sarebbe bene che si ritirasse dalla vita politica, come ho fatto io d’altronde».