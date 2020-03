Sulmona, ladri buongustai: svaligiato il caseificio Reginella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SULMONA - E' una delle eccellenze del territorio, ma di essere considerati alla stregua di una banca non lo credevano neanche i proprietari. Ieri mattina, però, all'apertura dell'attività dopo il fine settimana, il boccone per il caseificio Reginella D'Abruzzo è stato di quelli indigesti: il deposito della merce di via della Repubblica a Sulmona è stato infatti praticamente svuotato.Un colpo studiato nei minimi particolari e messo a segno verosimilmente da professionisti che, dietro di loro, non hanno praticamente lasciato traccia. I ladri sono entrati forzando una porta d'ingresso e con i muletti presenti nel capannone hanno caricato prima un camion portato da loro e poi un altro furgone di proprietà della ditta, le cui chiavi sono state recuperate sul posto. Quintali e quintali di formaggio: caciocavalli, ricotte e prodotti stagionati, rigorosamente non marchiati e quindi facilmente vendibili sul mercato nero.La stima dei danni è ancora in fase di inventario, ma si parla di decina di migliaia di euro di merce rubata e probabilmente già sistemata sul mercato nero in poche ore. Nel deposito sono stati lasciati solo i freschi contenuti in confezioni marchiate, difficili da gestire perché a breve scadenza e perché necessitano della catena del freddo.