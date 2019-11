Sulmona, ragazzo di 17 anni picchiato a sangue durante la movida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno lasciato a terra sanguinante dall’orecchio e dalla bocca e poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Ennesima rissa sabato sera a Sulmona, nella centralissima piazza Carlo Tresca, dove tre diciottenni se la sono presa con un gruppo di quasi coetanei. Ad avere la peggio è stato un diciassettenne, finito in ospedale con una lesione del timpano. A raccogliere il ragazzo, rimasto a terra tramortito, sono stati i genitori che proprio in quel momento passavano di lì e che hanno subito avvertito la polizia. La volante ha raccolto le testimonianze della vittima e dei compagni che erano con lui, disponendo poi il trasferimento del diciassettenne al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Sulmona, dove i medici gli hanno diagnosticato sette giorni di prognosi.Stando al racconto del giovane, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi e avrebbe visto coinvolti i due gruppi, con i tre diciottenni, tra cui sembrerebbe anche il figlio di un poliziotto, che avrebbero colpito in particolare il diciassettenne e un suo amico. Una serata “euforica” a quanto pare per i tre, che poco dopo sono stati segnalati nella zona di Porta Napoli intenti in un’altra lite. Sull’episodio sta indagando la polizia stessa che dopo aver acquisito la testimonianza dei presenti e il referto del pronto soccorso, avrebbe già individuato i responsabili dell’aggressione contro cui, tuttavia, non è prevista la procedura d’ufficio, essendo le lesioni riportate inferiori ai venti giorni di prognosi.La famiglia del ragazzo, tuttavia, sarebbe intenzionata comunque a sporgere querela di parte; tanto più, dice chi conosce la vittima, che il diciassettenne non sarebbe né un violento né un attaccabrighe. La lite si è consumata verso le 23,30 di sabato sera e alla rissa hanno assistito molte persone, essendo piazza Carlo Tresca una zona molto frequentata di sera, soprattutto dai giovanissimi che bazzicano specie nel fine settimana i giardinetti della villa comunale che si trova a ridosso della piazza che immette su corso Ovidio.