LA VICENDA

SULMONA La “giustizia” se l’è fatta da sola la “comunità”, anche se quello che è accaduto assomiglia più ad un Far West: dopo il terzo episodio e la terza denuncia da parte di una 28enne sulmonese, palpeggiata, minacciata e stalkerizzata da un 59enne, c’è chi ha pensato di risolvere le cose alla “vecchia maniera”. L’uomo, infatti, è stato fermato in centro e preso a schiaffi da alcuni passanti. Un avvertimento di quanto sarebbe accaduto nelle ore successive, quando il 59enne sarebbe stato invece picchiato brutalmente da un 40enne pregiudicato che, in questo modo, avrebbe voluto dare una lezione ed un avvertimento allo stalker. Il 59enne non si è recato in ospedale per farsi refertare, preferendo leccarsi le ferite da solo e chissà ripensare a quanto fatto alla ragazza nell’ultimo mese.

Insomma, una giustizia fai da te, arrivata anche per l’inspiegabile lentezza con la quale le autorità competenti stanno affrontando la vicenda che la 28enne, con coraggio, ha denunciato formalmente per ben tre volte: la prima, un mese fa, per una presunta violenza sessuale, dopo che l’uomo l’avrebbe aggredita nel negozio in cui lavora palpeggiandole il seno e costringendola alle cure dell’ospedale. Una seconda una settimana fa, quando il 59enne, sempre sul posto di lavoro, avrebbe minacciato di morte la ragazza e l’ultima, tre giorni fa, quando lo stalker avrebbe riempito di offese la ragazza, inveendo contro di lei, rea di aver reso pubbliche le sue avances. Denunce presentate formalmente a polizia e carabinieri, a cui, però, al momento non sono seguiti provvedimenti da parte delle autorità competenti.

IL POST

«Scrivo con il cuore spezzato e l’anima ferita. Sono una ragazza. Una persona. Una vittima. Vittima di violenza sessuale, di umiliazioni verbali, di minacce di morte - si è sfogata la ragazza sui social -. Ho già sporto tre denunce. Tre. Eppure lui è ancora libero, libero di vivere, di spaventare, di distruggere. Io, invece, vivo in una prigione invisibile. Convivo con la paura, ogni giorno, ogni notte. Ho denunciato. Ho avuto il coraggio di parlare, rivivendo sempre lo stesso incubo ogni volta. Ma il sistema, quello che dovrebbe proteggerci, resta muto. Immobile. Quasi cieco. Mi hanno detto di avere pazienza. Mi hanno detto che “devono seguire le procedure”. Ma quanto bisogna aspettare? Quante volte bisogna quasi morire prima che qualcuno intervenga davvero? Non voglio essere un’altra notizia di cronaca. Perché la legge non dovrebbe arrivare solo quando c’è un corpo da piangere. Scrivo perché voglio che il mio dolore abbia voce. Scrivo perché non sono sola, perché siamo in tante. Io esisto. E pretendo giustizia. Con rabbia, con dolore, ma ancora con un filo di speranza».

