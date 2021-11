Sabato 20 Novembre 2021, 08:27

Un percorso lungo e difficile, che ha presentato anche degli oggettivi rischi dovuti soprattutto all’età. Ieri mattina, però, il sogno di una cinquantaduenne di Sulmona (e del suo compagno

cinquantatreenne) si è trasformato in realtà: diventare mamma nonostante l’anagrafe e le restrizioni imposte dalla legge italiana.



La donna, infatti, ha partorito ieri all’ospedale Annunziata di Sulmona, una splendida bimba di quasi tre chilogrammi data alla luce con parto cesareo poco prima delle undici. Non si tratta, ovviamente, di un parto e una gestazione “naturale”, ma di un’operazione di procreazione medicalmente assistita ottenuta con un’ovodonazione (pratica non consentita in Italia) fatta in Spagna. Un percorso complesso e dispendioso, la cui fase gestazionale è stata però seguita

passo passo dal ginecologo dell’ospedale peligno Gianluca Di Luigi che ha accompagnato la donna dal concepimento fino al parto in sala operatoria.