Narcotizzati e derubati: paura per una coppia di anziani. Svaligiata anche la casa di un carabiniere

Un bollettino divenuto ormai quasi quotidiano, che cambia di volta in volta zona e centro e spesso ritorna nei posti già visitati. Come accaduto ieri notte a Raiano, in provincia dell'Aquila, ancora, dove i topi di appartamento hanno messo a segno tre furti in abitazione e un quarto tentato e sventato dall’inquilina che si è messa ad urlare. Non ne ha avuto invece il tempo una coppia di anziani vicini, narcotizzata dai malviventi che, poi, dentro casa hanno fatto tutto con la massima calma, non disdegnando uno spuntino con prosciutto e frutta. Come se stessero a casa loro, insomma. Ancora una volta è stata la zona periferica del paese, lungo via per Prezza, ad essere presa di mira: quattro appartamenti disposti su un paio di villette che i ladri hanno in parte ripulito tra l’una e mezza e le tre di ieri notte. Tra questi anche l’abitazione di un maresciallo dei carabinieri di Campo di Giove, che a Raiano vive con la sua compagna. Bottino per diverse migliaia di euro: tra oro, monili e denaro contante, si calcola approssimativamente intorno ai 20mila euro. Alcuni appartamenti non erano abitati in quel momento, in altri, invece, il colpo è stato eseguito con gli inquilini dentro. E’ il caso, come detto, della coppia di anziani, che si è accorta che qualcosa non andava solo ieri mattina alle sei, quando, raccontano, non riuscivano ad alzarsi dal letto perché evidentemente ancora narcotizzati. I ladri sono entrati forzando la porta di ingresso in questo caso, mentre negli altri appartamenti sono passati dalla finestra. Raiano era stata travolta da un raid ladresco meno di un mese fa, quando per tre giorni i malviventi portarono a segno cinque furti, più o meno con le stesse modalità.

LA PAURA

Ora, però, la paura è tornata, messo che se ne sia mai andata: i carabinieri stanno verificando le immagini delle telecamere che avrebbero ripreso la banda, ma la stessa cosa era accaduta ad inizio mese e le immagini non sono servite a niente. Nel frattempo l’ondata di furti in Valle Peligna si è solo spostata: a Sulmona, Introdacqua, Pratola Peligna e Corfinio. Ed ora di nuovo a Raiano. I residenti, intanto, sono nel panico: c’è chi invoca le ronde H24, chi chiede la convocazione del consiglio comunale, chi pretende maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine che, nonostante l’intensificazione dei pattugliamenti come da disposizioni del questore, non riescono ad arginare il fenomeno. L’altro giorno la polizia stradale di Pratola Peligna ha fermato sull’A25 una coppia campana su un’auto presa a noleggio, che trasportava in buste di plastica, oro e contanti per oltre 20mila euro. La refurtiva, però, apparteneva a vittime derubate nella provincia di Fermo.