Sulmona, con l'auto si schianta contro il guardrail: sacerdote trovato positivo alla cocaina. Aveva cenato con un collega

Fa un incidente in auto, chiama i soccorsi, ma alla fine risulta positivo alla cocaina: protagonista della vicenda un prete cinquantenne di origine colombiana che opera in una parrocchia dell’Alto Sangro e della periferia di Sulmona, in provincia dell'Aquila. Domenica notte, dopo una cena con un collega a Pratola Peligna, si era messo alla guida della sua auto, una Toyota, per tornare in Alto Sangro.

La cena, poi lo schianto

A causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, l’auto è uscita fuori strada nei pressi di Sulmona, andando a schiantarsi contro il guardrail. Un incidente che ha distrutto l’auto e procurato al prete una ferita alla testa curata con qualche punto di sutura. La sorpresa, però, è arrivata dopo le analisi del sangue che si fanno ritualmente in queste occasioni: il sacerdote, infatti, è stato trovato positivo alla cocaina, con valori ben sopra i mille, ovvero oltre il triplo di quello che viene definito il “cut-off” (valore di negatività) fissato in 300 unità. Il vescovo di Sulmona, Michele Fusco, per il momento preferisce non commentare e riunirà oggi stesso il Collegio dei consultori per eventuali provvedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel frattempo la polizia stradale, ha provveduto a ritirare la patente al prete e a denunciarlo per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.