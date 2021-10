Festa dopo la vittoria: un tampone anche per il neo sindaco Di Piero

Sabato 23 Ottobre 2021, 14:37

Il tampone ieri lo ha fatto anche il neo sindaco della città Gianfranco Di Piero, perché almeno tre persone sono già risultate positive (tra antigenico e molecolare) tra quelle che con lui hanno festeggiato lunedì sera in un locale di Sulmona la vittoria. Una “festa” improvvisata, dove c’erano un’ottantina di persone, alla quale si accedeva previa esibizione del green pass e con posti a sedere, senza grandi spostamenti, insomma, tant’è che due dei positivi erano seduti allo stesso tavolo.

E d’altronde il Covid-19, con o senza feste elettorali, è tornato in città e in Valle Peligna. Il dato rilevante è che il numero dei sorvegliati passa in un solo giorno da 84 a 125, segno di come si sia probabilmente solo all’inizio. Quello di una nuova ondata. E d’altronde il virus, fino a qualche giorno fa silente, anzi silenzioso, fino a proclamare un paio di settimane fa Sulmona Covid free, si è riacceso nei focolai più pericolosi ed esposti, quelli dei giovani. In gran parte studenti sono infatti i contagiati degli ultimi giorni, susseguitisi da martedì scorso in una sequenza crescente: 7, 5, 6 e ieri ben 11.