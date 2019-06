Sulmona, carabiniere ucciso: oggi i funerali nel giorno del compleanno. Lutto cittadino

Ultimo aggiornamento: 09:46

«A che servono le parole. Ti hanno strappato via da me. Ciao pa». Breve, efficace e straziante il messaggio affidato a Facebook di Sara, la diciottenne studentessa dell’Itcg, figlia di Emanuele Anzini, il carabiniere di Sulmona ucciso l'altra notte ad un posto di blocco a Terno d’Isola nel bergamasco dove il militare prestava servizio. Un’auto con a bordo un “pirata”, che ubriaco ha travolto il carabiniere trascinandolo per oltre cinquanta metri e provocando la sua morte sul colpo. E’ una città e una comunità attonita quella di Sulmona dove Emanuele, che proprio oggi avrebbe compiuto quarantadue anni, era nato e dove aveva anche lavorato, quattro anni fa, quando chiese ed ottenne un riavvicinamento temporaneo per stare vicino alla sua famiglia, alla figlia che a Sulmona è rimasta per concludere gli studi, ma soprattutto all’anziana madre (il padre, deceduto da tempo, era anche lui un carabiniere), che veniva a trovare spesso, l’ultima volta una decina di giorni fa.La salma di Emanuele è tornata questa notte nella sua città, dopo la benedizione ricevuta ieri a Botta di Sedrina (paese dove era domiciliato con la compagna), esposta nella camera ardente della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, dietro la caserma dell’Arma e a due passi dalla abitazione dei suoi genitori. Da qui si muoverà verso la cattedrale di San Panfilo dove alle 15 si terranno in forma solenne i funerali. Ci sarà il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo e il comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri e ovviamente i tanti amici e conoscenti che apprezzavano di lui il sorriso, la dedizione agli altri (volontario della Croce Rossa) e la sua generosità.Numerosi i messaggi di cordoglio delle istituzioni alla famiglia: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha inviato un messaggio al comandante dei carabinieri, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ("Emanuele stamattina non è tornato a casa. Emanuele stanotte aveva indossato i suoi stivali e la sua divisa da radiomobilista fiero" ha scritto su Facebook), il presidente della Camera Roberto Fico e il gruppo dei parlamentari 5 Stelle della commissione Difesa ("Un pirata della strada ha strappato alla vita un servitore dello Stato. Il Movimento 5 Stelle si stringe all’Arma dei carabinieri e alla famiglia del povero Emanuele Anzini travolto e ucciso questa notte mentre serviva il nostro Paese"). E ancora il presidente della Regione, Marco Marsilio: "In questa dolorosa circostanza desidero esprimere la mia solidale vicinanza all'Arma dei carabinieri e la commossa partecipazione ai familiari dell'appuntato Anzini" e della senatrice Stefania Pezzopane: "Una morte assurda, che strappa una giovane vita all’amore della propria famiglia e di una bambina che non vedrà più il suo adorato papà tornare a casa. Una morte incomprensibile che colpisce la famiglia, la comunità di Sulmona e l’Arma dei carabinieri".