Sulmona, è sabato sera: taglia il braccialetto elettronico e scappa

Quel braccialetto, che non era proprio un accessorio di moda, ma una misura di controllo degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, gli dava evidentemente troppo fastidio e così se lo era tagliato ed eran direzione della stazione.diciannove anni residente a Sulmona, è stato però rintracciato sabato sera dopo un’ora dalla sua fuga dagli uomini del commissariato di Sulmona, mentre inutilmente cercava di sfruttare il viale alberato e l’oscurità della strada della stazione per nascondersi.Il giovane è stato così fermato e tratto in arresto con l’accusa di evasione aggravata. Trasferito, questa volta, nel carcere di via Lamaccio in attesa della convalida dell’arresto che si terrà probabilmente questa mattina. Greco è personaggio noto alle forze dell’ordine, nonostante la sua giovane età: arrestato già altre volte per reati contro il patrimonio e contro la persona, stava scontando la misura cautelare agli arresti domiciliari. Sabato sera, però, durante il controllo di routine i carabinieri non lo avevano trovato in casa, nonostante il braccialetto impostogli dall’autorità giudiziaria risultasse nel raggio autorizzato.