Brutale aggressione all'avvocato Vincenzo Colaiacovo. L'episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri di Sulmona, è avvenuto questa mattina in via Carrese, tra piazza XX Settembre e il Municipio. L'avvocato stava aprendo il suo garage quando un uomo, con il volto coperto da una mascherina e occhiali, lo ha aggredito con una spranga

colpendolo alla testa e sul resto del corpo. L'avvocato 64enne, colto di sorpresa, non ha fatto in tempo a difendersi, subito dopo l'aggressore si è dileguato tra i vicoli del centro storico. Ora l'uomo, che è rimasto sempre cosciente, è

ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Sulmona in gravi condizioni.