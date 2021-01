Nella serata di ieri la Polizia di Sulmona ha arrestato in flagranza di reato due persone per cessione di sostanza stupefacente, sequestrando più di 400gr di cocaina di elevata qualità. Durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, infatti, l’equipaggio della Volante ha notato A.L., 27enne sulmonese, noto agli investigatori in quanto destinatario di numerose denunce per reati inerenti gli stupefacenti, che si dirigeva più volte nei pressi del casello autostradale di Pratola Peligna con atteggiamento sospetto.

Gli operatori, appostatisi nei pressi dell’area autostradale, hanno constatato che il 27enne di Sulmona è stato raggiunto da un’auto, risultata poi condotta da S.E., 50enne proveniente dalla provincia di Napoli. Tali movimenti hanno generato un serrato pedinamento, durante il quale i sospettati hanno iniziato a guardarsi intorno per osservare se fossero seguiti o meno, con ampi giri nel tessuto cittadino, cercando, anche con manovre repentine, di far perdere le proprie tracce.

Gli esperti poliziotti hanno subito chiesto aiuto a personale in borghese e, alle 21, sono riusciti a raggiungere e fermare i due soggetti nei pressi dell’abitazione della madre del giovane sulmonese; lì hanno dunque proceduto ad una scrupolosa perquisizione trovandoli in possesso di un panetto di cocaina di alta qualità del peso di 407 grammi, accuratamente confezionato in una busta ermetica sottovuoto protetta da uno strato di senape e maionese, allo scopo evidente di eludere eventuali controlli da parte delle unità cinofile.

Gli accertamenti successivi, condotti nella notte dagli investigatori sui veicoli utilizzati dagli uomini e nelle abitazioni in uso al 27enne, hanno permesso di rinvenire e sequestrare anche 5 telefoni cellulari ed una pistola “Softair”.

