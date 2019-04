Sul treno con due cani feroci: passeggeri terrorizzati. Arrivano i poliziotti ma vengono aggrediti: all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutti incontri sul treno, lungo la tratta abruzzese. Due stranieri, i quali viaggiavano su un Intercity proveniente da Lecce e diretto a Milano con due grossi cani al seguito, privi di museruola. Terrorizzati, alcuni passeggeri hanno avvertito il capotreno ed è a questo punto che si è scatenato il finimondo. Quando infatti si è avvicinato loro per chiedere di fornire le generalità, i due, che erano privi del biglietto, sono andati in escandescenza. Oltre che con il capotreno, se la sono presi anche con i poliziotti della Polfer, subito intervenuti. Alla vista degli agenti, li hanno letteralmente assaliti. Solo dopo diversi minuti di trambusto, la situazione è tornata alla normalità. Per i due stranieri, è scattata all'istante la denuncia a piede libero per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale oltre che per rifiuto di generalità e interruzione di pubblico servizio. A causa delle ferite riportate nel tentativo di placare la loro furia, i poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso, da cui sono stati poi dimessi con prognosi di 10 giorni.