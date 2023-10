Atri, lascia una lettera ai famigliari e si impicca ad una trave: il corpo trovato dal figlio

Si è impiccato a una trave, e il corpo è stato scoperto dal figlio. Questa tragica scena si è verificata questa mattina, poco prima dell'ora di pranzo, a Colle Sciarra, ad Atri (Teramo). L'uomo, P.G., un pensionato di 62 anni, ha lasciato una lettera di scuse ai familiari per il suo gesto.

Suicidio ad Atri, cosa è successo

Il figlio è stato la persona a scoprire il corpo quando è andato a cercare il padre nel garage accanto a casa per informarlo che il pranzo era pronto.

Il giovane ha immediatamente sollevato il genitore dai piedi, tagliato la corda e ha chiamato i soccorsi. In breve tempo, un'ambulanza del 118 di Atri è giunta sul luogo, ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per svolgere tutte le indagini necessarie e ascoltare familiari e vicini di casa, è intervenuta una pattuglia del commissariato di Atri.

Dalle prime informazioni, sembra che il 62enne non soffrisse di malattie psichiatriche e non avesse problemi economici. Il pm di turno, dopo l’ispezione cadaverica, ha firmato la restituzione della salma per la sepoltura. La notizia ha ovviamente scosso profondamente la sua comunità