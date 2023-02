Si impicca a 52 anni, il corpo trovato dalla madre seguendo lo squillo del cellulare

Dramma a Roseto degli Abruzzi: un uomo di 52 anni si è tolto la vita impiccandosi. A trovare il suo corpo senza vita ieri mattina verso le 10.30 la madre. Non vedendo il figlio a colazione, visto la tarda ora e le sue abitudini, si era preoccupata. Stando a quando si apprende, l’anziana signora ha iniziato a chiamarlo al telefono e in lontananza sentiva lo squillo del suo cellulare. Ma non rispondeva nessuno. Ha seguito il suono e lo ha trovato impiccandosi nel fondaco (una stanzetta adibita a studio) adiacente l’abitazione.

Ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari, anche se intervenuti in brevissimo tempo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sempre stando a quanto si apprende la morte risalirebbe a diverse ore prima, forse nella notte. Sul luogo per tutti i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Sembrerebbe, almeno per il momento, che il 52enne non abbia lasciato nessun biglietto o messaggio per giustificare il gesto estremo. Il pm di turno, dopo l’ispezione cadaverica, ha firmato l’autorizzazione alla restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura. L’uomo non era sposato, non aveva figli ed è descritto da tutti come una persona molto educata e riservata.