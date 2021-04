12 Aprile 2021

E' arrivato alle 17.05 in Procura a Pescara il presidente della Regione Marco Marsilio convocato dai Pm Luca Sciaretta e Anna Benigni, come testimone, nell'ambito dell'inchiesta su una presunta gara truccata da 11

milioni di euro per affidamento della gestione di residenze per disabili psichiatrici alla cooperativa «La Rondine» da parte della locale Asl.

L'inchiesta aveva tra i principali indagati il dottor Sabatino Trotta, direttore del dipartimento di Salute

Mentale della Asl di Pescara, suicidatosi poche ore dopo l'arresto nel carcere di Vasto.