La parola fine sulla vicenda della morte del generalenon è ancora scritta. Dopo la seconda archiviazione da parte della procura di Sulmona, infatti, la famiglia, tramite il suo legale,, ha chiesto di nuovo la riapertura delle indagini. Così l’altro giorno il giudice per le indagini preliminari, Marco Billi, ha fissato, al prossimo 12 novembre, una nuova udienza per decidere se riaprire il caso tenendo conto di alcuni rilievi fatti dallain merito alle indagini suppletive che erano state già ordinate la scorsa estate. In particolare sono quattro i punti su cui si batte il legale e che riguardano sia le risultanze investigative sul campo, sia i rapporti avuti da Conti nelle ultime settimane con alcuni alti in grado dei carabinieri-forestali, sia il profilo psicologico dello stesso Conti.L’ogiva che venne ritrovata sul luogo del delitto, lungo la provincialechiusa al traffico, ad esempio, non sembra o almeno non risulta essere statacon la pistola che quel tragico 17 novembre del 2017 uccise Conti con un colpo alla tempia. E ancora resta un mistero su chi fosse l’interlocutore al telefono con cui Conti venne visto discutere animatamente pochi giorni prima del suo presunto suicidio: le indagini hanno accertato che l’utenza era in dotazione al comando dei carabinieri di Roma, ma non si è mai scoperto chi materialmente stesse utilizzando quell’utenza quel giorno a quell’ora. Il passaggio più interessate è però quello che chiede di indagare meglio sui colloqui avuti da Conti con alcuni suoi excon i quali si era lamentato per essere stato messo ai margini da alcuni ufficiali delle forze dell’ordine in Basilicata dopo aver espresso perplessità sui rapporti in essere con la Total per il sito petrolifero di, dove era stato assunto da poco. Su questo punto la procura di Sulmona ha effettuato degli interrogatori in rogatoria che sarebbero però secondo la famiglia troppo generici. Infine l’avvocato Margiotta chiede anche di valutare le condizioni di stress e psicologiche del generale, se cioè il difficile momento che evidentemente stava attraversando possa davvero aver portato al suo suicidio, o se non si tratterebbe invece di un’istigazione al suicidio o peggio di un omicidio. La prima ipotesi di reato era stata già avanzata dalla procura di Sulmona per avviare le indagini, ma per due volte gli inquirenti hanno chiesto di archiviare il procedimento.