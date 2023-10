Successo dell'open day delle Suore Micarelli

L'AQUILA Il primo open day, organizzato dall'Istituto Santa Maria degli Angeli delle suore Micarelli e svoltosi nel tardo pomeriggio di ieri, si è concluso con un bilancio davvero incoraggiante in termini di partecipazione, entusiasmo e di una coinvolgente positività.

L'ampia palestra della struttura era strapiena di persone (circa 200), alcune rimaste in piedi e altre che hanno addirittura assistito dalle finestre esterne. Lo spettacolo è partito con la presentazione curata da una giornalista aquilana seguita dall'introduzione sui contenuti della serata da parte di Sr. Giulia, in rappresentanza dell'istituto, che ha illustrato i contenuti didattici e le attività dell’Istituto Micarelli.

A un divertente e scoppiettante clown, Rocco Cannavini e a Noemi Tarquini (flauto traverso) il compito di aprire il contenitore della serata con accompagnamento del pubblico tra umoristici siparietti e gag con sottofondo musicale del flauto.

Un spettacolo, che ha fatto vivere al pubblico intervenuto, momenti unici e l'energia generata è stata formidabile. La perfetta riuscita dell'iniziativa è scaturita dalla sinergia di più realtà territoriali: insegnanti, giornalisti, professionisti, musicisti, associazioni culturali e teatrali che a titolo di volontariato, si sono messi a disposizione, per questa importante iniziativa di sensibilizzazione verso una struttura storica cittadina come lo è l'Istituto Santa Maria degli Angeli delle Suore Micarelli.

Protagonisti assoluti i bambine/i e i ragazze/i che frequentano l'Istituto, che si sono esibiti con dei veri concertini musicali, suonando con ritmate melodie e intonando canzoni note e altre davvero originali, sotto l'attenta direzione professionale del Maestro di musica Giovanni D'Eramo. Molto apprezzato soprattutto il pezzo "J'Abbruzzo" canto popolare d'autore del 1948 di N. De Angelis, eseguito dai ragazzi, composto con la nuova armonizzazione del Maestro D'Eramo.

Ma tanto altro, grazie ai divertenti intermezzi a cura dei soci dell'Associazione Libris in Fabula, nei panni di simpatici gattoni: Sandra Antonelli, Paola D'Onofrio, Claudia Di Giacinto, Lina Massimiani, Noemi Tarquini, Giulia Landonio, accompagnati dal banjo di Emanuele Sponta, con letture animate di brani di Gianni Rodari.

Nel corso dell'evento è stato spiegato anche il progetto "Rodariana" dall'ideatrice Sandra Antonelli, i cui percorsi prevedono il coinvolgimento di alcuni esperti, soci dell'associazione, per laboratori di lettura animata, scrittura creativa e clowneria, dell’illustratore Emanuele Sponta, di Giulia Landonio e della stessa Sandra per i laboratori artistici, di Antonella Tarquini e Eugenio Incarnati dell’Associazione “Teatrabile” dell’Aquila per i laboratori teatrali e di alcuni docenti dell’Istituto ad affiancare lettura e scrittura e conduzione di laboratori musicali ad hoc.

Simpatica e esilarante l'irruente scenetta dello "scolaro sperduto" interpretato da Angelo Giardini, assistito pazientemente da Sr Giulia.

Nel finale spazio emozionale a cura di Emanuele Sponta alla chitarra con l'interazione scenica dei gatti Claudia Di Giacinto e Sandra Antonelli che ha recitato la poesia di Gianni Rodari “La valigia dell’emigrante”.

Saluti e ringraziamenti finali affidati a Sr. Monica.