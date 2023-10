Successo dei Solisti Aquilani a Cagnano Amiterno

L'AQUILA L'altra sera presso la sede della Proloco di Cagnano Amiterno, a seguito di un programma intitolato "Concerti del territorio", organizzato dai Solisti Aquilani, si è tenuto un concerto di musica classica molto apprezzata dagli spettatori presenti.

Il quartetto, formato dai bravissimi musicisti Federico Cardilli al violino, Luana De Rubeis alla viola, Giulio Ferretti al violoncello ed Ettore Maria Del Romano al clavicembalo, ha eseguito musiche del periodo Barocco, con un repertorio che ha spaziato dagli intramontabili A. Vivaldi, A. Corelli, G.F. Hendel fino a M. Mascitti, violinista e compositore italiano vissuto nella seconda metà del XVII secolo e G.P. Telemann, compositore e organista tedesco.

«Un bellissimo e ambizioso progetto- commenta Claudio Cucchiella-, che ha lo scopo di far conoscere la musica classica nei luoghi dove normalmente non ci sono teatri, come i Comuni di Cagnano Amiterno, ahimè troppo spesso esclusi dai vari circuiti musicali e culturali. Un plauso va certamente fatto alla presidente della Pro-Loco, Chesia Fratoni, la quale ha messo a disposizione la sede dell’associazione e che da anni si impegna a portare avanti progetti, iniziative in una realtà che a volte risulta essere poco collaborativa. Sin dal primo momento della sua nomina, infatti, ha continuamente intrapreso iniziative di vario genere, dedicando molto tempo alla Pro-Loco, tempo spesso sottratto da lei e dai suoi collaboratori alle loro famiglie».

Un ringraziamento particolare per la buona riuscita della serata, va certamente anche al sindaco Iside Di Martino, sempre attenta e presente a tutte le iniziative culturali, nonché all’amministrazione comunale e al pubblico (non molto numeroso a dire il vero) intervenuto al concerto.