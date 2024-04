Aida Delle Monache stroncata dalla malattia a soli 14 anni, lutto a Pescara. La famiglia: donate per sostenere i malati oncologici pediatrici

Pianella (Pescara) in lutto per la prematura scomparsa di Aida Delle Monache, di appena 14 anni. A darne notizia la mamma sui social. Non ce l’ha fatta, la giovane studentessa del Liceo Linguistico, dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro un male che l’ha strappata alla vita troppo presto. Per questo la famiglia dispensa dai fiori e suggerisce di donazioni in favore dell’associazione “Il sorriso di Gaia” per sostenere i malati oncologici pediatrici.

Pianella si è subito stretta attorno al dolore della mamma Cristina, del papà Franco, dei fratelli Paride ed Enea, dei nonni, zii ed amici. Tanti i messaggi subito apparsi sui social.

«Non esistono parole per esprimere quello che proviamo, non sapremmo neanche da dove iniziare.

I nostri pensieri e le nostre emozioni sono con la nostra dirigente Cristina e la sua famiglia per la scomparsa della piccola Aida» è il messaggio della società sportiva Sporting Pianella. «Questa mattina il triste risveglio della nostra comunità alla notizia che Aida ci ha lasciati.

«L’intero paese è sconvolto con dolore e commozione sui social» scrive il profilo Ama Pianella. In segno di rispetto e vicinanza l’incontro di calcio valido per il campionato di Promozione tra Pianella e Mutignano viene spostato dalle ore 16 alle ore 19. La camera ardente, allestita nella casa funeraria Domus Omnia, è stato un via vai di persone: in tanti a portare l’ultimo saluto alla piccola Aida e poter stare vicino alla famiglia in questo momento di grandissimo dolore. La cerimonia funebre ci sarà oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di Sant’Antonio Abate. Dalle ore 15 alle ore 18, di oggi, l’amministrazione, su impulso dell’intera cittadinanza ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia colpita dalla tragica perdita.