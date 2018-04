Studente si rifugia nel bagno della scuola all'arrivo dei carabinieri: aveva dosi di droga

Uno studente di quasi 16 anni è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Montesilvano (Pescara), diretti dal capitano Vincenzo Falce, per detenzione e spaccio di droga. E' stato sorpreso all'interno della scuola che frequenta, ossia l'istituto tecnico Alessandrini, con due dosi di hashish, un grammo di marijuana e un tritaerba con tracce di marijuana. Alla vista dei militari, che poco prima dell'orario di uscita stavano effettuando dei controlli, il giovane ha provato a nascondersi, rifugiandosi in un bagno, dove ha cercato di disfarsi degli stupefacenti che aveva con sè. Ma i carabinieri lo hanno seguito, riuscendogli a sequestrare tutto. Dopo aver avvertito la madre, hanno anche effettuato una perquisizione nella sua abitazione di Pescara dove gli hanno trovato un altro tritaerba con tracce di marijuana e un pezzetto di cellophane usato di solito per confezionare la droga. Per il ragazzino, è scattata quindi la segnalazione alla procura minorile.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA