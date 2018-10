Si butta dal balcone per amore e finisce sopra un'auto: salvo studente di 21 anni

Si lancia dal secondo piano del suo appartamento, probabilmente per questioni sentimentali, ma

finisce su un'automobile in sosta, che attutisce il colpo, e si salva. È quanto accaduto stamani in centro a Pescara. Protagonista un giovane di 21 anni, studente fuori sede. Ricoverato in ospedale, il ragazzo è fuori pericolo. Lanciato l'allarme dai coinquilini, sul posto sono arrivati

il 118 e gli agenti della squadra Volante della Questura. Il ragazzo, sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari, è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia; la prognosi è di 40 giorni.

È stato lo stesso giovane a dire ai poliziotti che all'origine del gesto ci sarebbero dei problemi personali di natura sentimentale. Il 21enne avrebbe anche lasciato un

biglietto. © RIPRODUZIONE RISERVATA