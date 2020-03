© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano stati invitati a partecipare ad una festa di laurea, poi diventata un ring dove uno degli invtati avrebbe preso a morsi uno dei partecipanti. A distanza di poco meno tre mesi, i carabinieri della stazione dell'Aquila hanno denunciato i responsabili di una grave aggressione avvenuta in un locale in cui si stavano festeggiando in contemporanea 5 feste di laurea. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a notte inoltrata, per futili motivi dovuti anche dall’uso smodato di alcol si è scatenata una rissa che ha coinvolto prima alcuni ragazzi nella sala da ballo e poi è proseguita all’interno dei bagni del locale.A farne le spese due giovani studenti aquilani che sono stati colpiti con pugni e calci e che sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale. Sempre nella ricostruzione dei fatti uno dei giovani presi di mira è stato addirittura morso al volto da uno degli aggressori. Le indagini dei carabinieri si sono rivelate subito molto complesse in quanto gli autori della rissa erano fuggiti. Dopo circa tre mesi, gli investigatori sono riusciti dunque ad identificare gli autori. Si tratta di C.L., C.D., P.L. E M.L., originari di Ovindoli e L’Aquila, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria con il reato di rissa e lesioni.