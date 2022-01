Giovedì 6 Gennaio 2022, 08:35

Tragedia a Nereto (Teramo): trovato morto in casa Fabio Addarii. Aveva 32 anni e aveva perso il padre Lucio, - giornalista ed ex dipendente del comune di Nereto – meno di due mesi fa. A stroncarlo molto probabilmente un arresto cardiaco, comunque la procura di Teramo ha aperto un fascicolo e disposta l’autopsia.

Stando a quando si apprende il giovane aveva detto alla mamma - che viveva con lui - di sentirsi poco bene e che andava in bagno. La donna insospettita dalla lunga permanenza del figlio nella toilette lo va a chiamare e lui non risponde. A quel punto prende una chiave di riserva, apre la porta e lo trova steso a terra.

A quel punto allerta i soccorsi. Sul posto interviene la polizia municipale e un’ambulanza del 118. I sanitari comunque non possono far altro che constatare il decesso. La salma inizialmente vene trasportata all’obitorio dell’ospedale di sant’Omero dove viene fatta l’ispezione cadaverica che non ha riscontrato segni o traumi sul corpo.