Stroncato da malore al mercatino il professore Antonio Ciunci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Docente teramano muore durante il trasporto in ospedale dopo aver accusato un malore nell’affollata serata del mercatino serale di via Carducci a Tortoreto. A perdere la vita martedì sera alle 23 il noto professore di italiano e latino del liceo scientifico "Albert Einstein" di Teramo, Antonio Ciunci, 67 anni, originario di Bellante e residente nella città del capoluogo da ormai da anni. Il prof. era andato in pensione lo scorso giugno. Stava facendo una passeggiata tra i famosi mercatini, dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo, in una calda serata di fine agosto a Tortoreto. Quando improvvisamente si è accasciato a terra. A notare la scena alcuni presenti. Immediate le operazioni di soccorso. La prima ad intervenire è stata un’insegnante di Firenze, turista, che ha praticato nel frattempo i primi interventi di rianimazione. Di lì a poco sono giunti (erano a poca distanza) gli agenti della polizia locale di Tortoreto e i volontari della Misericordia, utilizzando il defibrillatore. Subito dopo è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118. Il personale sanitario ha provato davvero a fare di tutto. Purtroppo il suo cuore ha cessato di battere durante il trasporto in ospedale a Giulianova.