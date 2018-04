di Michele Narcisi

Stretta anti prostituzione: 500 euro di multa ai clienti delle lucciole. È la nuova ordinanza del sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni ha ripreso un’ordinanza del 2017, con ammenda ai trasgressori di 500 euro. «Prostitute e clienti - si legge nell’ordinanza - agiscono confondendosi tra i comuni cittadini e utilizzando mezzi di locomozione e metodi diversi. Situazione che genera anche dei pericoli alla circolazione stradale e ai cittadini stessi. Crea, inoltre, particolari disagi alle donne, che rischiano di essere involontariamente assoggettate ad adescamento».



Il fenomeno della prostituzione interessa, in modo particolare, via Franchi, via Baracca-via Taormina, nelle vicinanze del Camping delle Rose, e a ridosso del Vibrata.

Esasperati, molti cittadini di Villa Rosa si sono costituiti in comitato per cercare di far sentire la loro voce di protesta.



A parte il raccordo con il comandante dei carabinieri Romano, il Comune di Martinsicuro, oltre al comandante Massimiliano Zippi, ha in dotazione 12 vigili urbani, molti dei quali impegnati a controllare il territorio e a monitorare le zone incriminate. Mediamente vengono fatte, ogni anno, 70 multe ai trasgressori.

«Nel corso dei 5 anni in cui sono stato sindaco - dice Paolo Camaioni, attualmente capogruppo consiliare di Città Attiva -, siamo anche arrivati a comminare, attraverso i vigili e le altre forze dell’ordine, anche 80 multe, sempre su base annua».



Nonostante questa e altre iniziative, però, il fenomeno della prostituzione è sempre forte. Le consistenti sanzioni per lucciole e clienti non hanno arginato, se non in maniera molto lieve, il fenomeno del meretricio. Da aggiungere pure il fatto che i prezzi per le prestazioni non sono aumentati, e quindi c’è chi trova, diciamo così, conveniente frequentare i luoghi del piacere nella cittadina truentina. Ordinanza a parte, l’impegno dell’Amministrazione Vagnoni è anche quello di scovare le case di appuntamento.

Venerdì 13 Aprile 2018



