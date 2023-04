Strappa la collana a un'anziana che fa la spesa: arrestata donna di 52 anni

Indagini lampo di polizia e carabinieri dopo lo scippo di una catenina d'oro subito da un'anziana in pieno centro di Pescara. Identificati nel giro di pochissime ore l'autrice del furto, una donna di 52 anni di Montesilvano finita in manette, e il complice di 39 anni, denunciato a piede libero. Lei è stata bloccata a poca distanza dal luogo del colpo, mentre tentava inutilmente di nascondersi tra le auto in sosta.

È accaduto giovedì in tarda mattinata, mentre la vittima rincasava dopo aver fatto la spesa quotidiana in alcuni negozi del quartiere. Evidentemente era seguita dalla ladra, in attesa del momento propizio per colpire. Mentre apriva il portone di casa, l'anziana è stata aggredita alle spalle e, con mossa fulminea, alleggerita della collanina d'oro, strappata con violenza dalla ladra: una modalità estremamente rischiosa che ha esposto la vittima a possibili ferite al collo. Udite le urla dell'anziana, alcune persone si sono gettate all'inseguimento della scippatrice, segnalando contestualmente il fatti al 113. Sul posto giungevano immediatamente le volanti che acquisite le prime informazioni, iniziavano la ricerca della fuggitiva, con l'aiuto dei carabinieri della stazione di Pescara scalo.