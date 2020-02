Straniero va a un corso di formazione: aggredito e picchiato. Giallo sul movente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto lunedì sera nel centro storico di Vasto. Erano da poco passate le 19 quando, in via Santa Maria, un 25enne di origine ucraina, che si stava recando ad un corso di formazione, sarebbe stato aggredito da altri due giovani. Alla base dell'episodio di violenza, secondo gli investigatori, ci sarebbero futili motivi. Il 25enne ucraino è stato colpito al volto, nell'alterco sono volati i tavoli e le sedie di una delle attività di ristorazione della zona. Il trambusto e le grida del ragazzo ferito a terra che chiedeva aiuto hanno richiamato l'attenzione di residenti e commercianti. Qualcuno ha anche tentato di mettersi in mezzo per porre fine a quanto stava accadendo.All'arrivo della pattuglia dei carabinieri non c'era nessuna traccia dei due presunti aggressori, entrambi italiani secondo le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, il 25enne ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al San Pio da Pietrelcina dove è stato medicato e sottoposto ad esami clinici. I medici hanno riscontrato diversi traumi, una contusione cranio-facciale e una ferita al volto escludendo ulteriori complicazioni. Le indagini, coordinate dal capitano Luca D'Ambrosio, comandante del Norm, potranno fare affidamento sulle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di alcune attività private della zona. I militari hanno acquisito i filmati e stanno analizzando ogni elemento per stabilire con certezza quanto accaduto in via Santa Maria prima di attribuire le responsabilità dell'episodio e formulare ipotesi di reato.