Un uomo di 69 anni, avezzanese, si è tolto la vita, strangolandosi con una fascetta auto stringente, nella sua abitazione di Avezzano. Era, da qualche anno, andato in pensione dalla Micron, oggi LFraundy, e si era ritirato nel suo appartamento dove viveva da solo poiché non era sposato. Non ha lasciato nessun messaggio prima di uccidersi. Era un uomo tranquillo e i familiari non riescono a spiegarsi il drammatico gesto messo. Sono stati i parenti a dare l’allarme ai carabinieri della compagnia di Avezzano dopo aver tentato più volte di raggiungerlo telefonicamente e non ricevendo risposta hanno chiesto aiuto ai militari che giunti sul posto si sono trovati davanti alla scioccante scena. © RIPRODUZIONE RISERVATA