Storie di rinascita e speranza nel decimo libro di Goffredo Palmerini

L'AQUILA "Mosaico di Voci- Storie di rinascita e di speranza" (One Group Edizioni), è il titolo del decimo libro di Goffredo Palmerini che verrà presentato martedì 7 dicembre, alle ore 17, presso l'auditorium dell'Ance in via Alcide De Gasperi.

«Come sempre preziosa la veste grafica - si legge in una nota- 376 pagine di storie di vita all'estero, racconti di viaggio, fatti significativi ed eventi culturali, testimonianze di personaggi che ovunque nel mondo rendono onore all'Italia: un libro denso di speranza, coraggio, fiducia nel futuro e nella rinascita del Paese, dopo i tempi drammatici della pandemia. Un libro che richiama in tutti la responsabilità ad affrontare le sfide che ci attendono con un rinnovato senso del dovere civile ed etico. Un volume coinvolgente, come i precedenti, bello da leggere e da regalare per i suoi contenuti e per il prezioso apparato di splendide immagini in bianco e nero a corredo dei capitoli».

In apertura, due preziosi contributi: la presentazione di Francesca La Marca, deputata alla sua seconda legislatura nel Parlamento italiano, italo-canadese, eletta nella Circoscrizione estero nel collegio Nord e Centro America e la prefazione di Liliana Biondi, saggista e critica letteraria, già docente dell'Università dell'Aquila. La Marca nata a Toronto nel 1975 da genitori di origine italiana, padre siciliano e madre pugliese, scrive nel suo contributo: «Ecco, la vera e profonda coerenza di questo ennesimo libro di Palmerini, che a un superficiale lettore potrebbe sembrare una semplice raccolta di riflessioni e articoli diversi per genere e occasioni, sta in questo: nella trama di valori che sottende il suo impegno ideale, nella quale non compaiono scarti né sociali né territoriali; nella visione di un mondo variegato e dinamico in cui i messaggi si intrecciano e, nell'incontro, ciascuno si fa portatore di una storia significativa, meritevole di memoria; nel richiamo di eccellenze poetiche, d'arte, esistenziali, professionali che hanno un valore educativo e una forza di trascinamento e di rilancio. Così, in fondo non si cambia registro se si parla del volto accogliente della sua magnifica L'Aquila o di coloro che sono chiamati a fare gli ambasciatori dell'Abruzzo nel mondo».

Previsti gli interventi, oltre che dell'autore, di Liliana Biondi, Gianfranco Giustizieri e l'editore Francesca Pompa.

Sabrina Giangrande