STORIE AQUILANE/ Quando L’Aquila e Rieti “riunivano” i Consigli comunali

L’Aquila capoluogo di regione e di provincia da oltre quattro secoli, appare in una fase storicamente nevralgica perché ancora alle prese con la ricostruzione morale e materiale del post sisma 2009. Di qui, l’importanza di problematiche storiche di fondo ed utili alla stessa positiva conclusione di una vicenda amministrativa avente i lineamenti di un ”ritorno al futuro” dell’Aquilano, nel senso di un rapporto col Reatino.

Oltre il riferimento ai centri storici sabini di Teora e Amiternum come alla rivalità tra Rieti e la conurbazione aquilana in età medievale per controllare la via degli Abruzzi, risalendo a epoche molto più vicine, fu Fabio Cannella, il sindaco di Aquila all’atto dell’Unità, a perorare l’ingresso nella provincia dell’antico Abruzzo Ulteriore II, appunto, dell’alto Reatino, prevalentemente, orbitante nell’Umbria.

Tali aspettative, ribaltate il 2 gennaio 1927, allorquando, il regime fascista per punire la diatriba fra i gerarchi abruzzesi, (soprattutto, tra Adelchi Serena e il sulmonese Alessandro Sardi) quanto, per espandere le prefetture nella nazione, creava le province di Rieti e Pescara, rispettivamente, e, in grande parte, sottraendo l’ex Circondario di Cittaducale ed il Mandamento di Popoli e Bussi ad Aquila che d’inciso annettè otto comuni viciniori e ridenominandosi nel 1939 in L’Aquila.

Le genti cittaducalesi, intanto, rimaste nell’Archidiocesi aquilana fino al 1976, sempre, guardarono alla loro antica provincia, specie, dopo il 1945, nelle lotta per il capoluogo abruzzese, in questa loro rivendicazione assecondate in chiave aquilana massimamente dal deputato monarchico, Vincenzo Rivera. Rinfocolatasi questa contesa nel 1970-71 fra aquilani e pescaresi, il democristiano Luciano Fabiani concepiva la regione Sabina, ma, la politica cittadina, avvitata in quel nuovo ed artificioso Grande Comune che fu il piano urbano del 1975, conchiuse una municipalità ad ampio raggio anche in ottica di approccio al Reatino compresso nell’espansione romana, mentre, al di là dei campanilismi costieri irrompeva l’area metropolitana Pescara-Chieti.

Dalla constatazione di questa difficile situazione nelle regioni di appartenenza, la medesima idea di tenere periodiche riunioni congiunte dei consigli comunali di Rieti e L’Aquila, presieduti dai rispettivi sindaci Augusto Giovannelli e Tullio De Rubeis per implementare collegamenti infrastrutturali, ricchezze turistico-culturali, attività sportive e soprattutto lo sviluppo industriale a fronte dei poli elettronici di primissimo livello europeo, con migliaia di addetti e che ebbero un peso ad esempio in chiave aquilana alla controversa uscita dagli aiuti dell’Unione Europea.

L’asse Rieti-L’Aquila, fece parlare di un’area “intermetropolitana” senza sbocchi al mare alla metà degli anni ’80 inglobante anche Avezzano e Sulmona, le quali, tuttavia, non favorevoli perché votate a una loro provincia. La “questione Sabina”, passò dalle ipotesi di sedi distaccate nel Reatino dell’Univaq, al periodico secessionismo di Leonessa, Antrodoco, Cittaducale, dalle patrimonialità aquilane di Piscignola e Santogna, al ruolo di Amatrice, anch’essa rivendicativa di ritorno nell’Abruzzo regione verde dell’Europa; si inserisce nel dibattito, una “seconda posizione”, quella del dirigente provinciale, Fulgo Graziosi, che in ragione della estensione dell’ex Abruzzo Ulteriore II, nonostante, le perdite del 1927, per quasi metà della regione e la 12.ma su 107 province nella penisola, ventilava la costituzione di un’“autonoma” circoscrizionalità aquilana con tutti i crismi amministrativi e normativi degli “statuti speciali” in carico costituzionale alle due entità di Trento e Bolzano.

Diverse occasioni dello sviluppo integrato dell’area aquilana e sabina potevano derivare dagli agganci alle rotte stradali e ferroviarie per Roma ed il nord, trascurandosi l’indotto socioeconomico della L’Aquila-Amatrice, come di un bacino sciistico di livello europeo perché potenzialmente annoverante il Terminillo, Gran Sasso, Altopiano delle Rocche e Maiella.

Questi due territori simbolo di una identità appenninica, altrimenti, sarebbero subordinate alle direttive delle aree da un lato romano centriche, e, dall’altro adriatiche a prescindere dalle velleità di macroregione dalle Marche al Molise.

Si impone agli amministratori aquilani e reatini di valutare le radici storiche di un rapporto fra queste aree cruciali dell’Italia centrale, a ben vedere, sempre investito da decisioni governative, allora, nel 1927, reso più critico ed ora dalle prospettive di crescita sinergica.

Enrico Cavalli